Жителей Чусового предупредили о появлении медведя на окраине города

Для Прикамья появление в черте населенных пунктов медведей не является редкостью. Весной прошлого года хозяин тайги появился на комплексе Пермского политеха в Ленинском районе города, в октябре молодая медведица напала на людей рядом с деревней в Чернушинском округе.