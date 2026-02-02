Ричмонд
Жителей Чусового предупредили о появлении медведя на окраине города

Хозяин тайги вышел на территорию спортшколы «Огонек».

Источник: Комсомольская правда

Администрация Чусового сообщила о появлении медведя на территории спортивной школы «Огонек» в районе телевышки. Лесного хищника заметили 1 февраля.

Жителям города местные власти настоятельно рекомендуют не оставлять без присмотра маленьких детей, не складировать и не выбрасывать бытовые отходы вне контейнерных площадок, проявлять бдительность и осторожность. Также не надо провоцировать животное на агрессию.

При обнаружении хищника в черте поселений необходимо звонить на номер единой дежурной диспетчерской службы «112».

Для Прикамья появление в черте населенных пунктов медведей не является редкостью. Весной прошлого года хозяин тайги появился на комплексе Пермского политеха в Ленинском районе города, в октябре молодая медведица напала на людей рядом с деревней в Чернушинском округе.