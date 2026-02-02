Бастрыкин потребовал отчет по делу об избиении школьника в Башкирии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование инцидента в уфимской школе. Он потребовал предоставить ему отчет о ходе дела, где учителя подозревают в применении силы к ученику.
Поводом стало видео, которое активно распространялось в социальных сетях. На кадрах видно, как педагог во время урока применяет физическую силу к семикласснику.
По факту произошедшего следователи СКР по Башкирии возбудили уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».
Глава ведомства поручил начальнику регионального следственного управления Владимиру Архангельскому в кратчайшие сроки представить подробный отчет.
