Бастрыкин потребовал отчет по делу об избиении школьника в Башкирии

Дело о рукоприкладстве учителя в уфимском лицее взято на контроль Бастрыкиным.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование инцидента в уфимской школе. Он потребовал предоставить ему отчет о ходе дела, где учителя подозревают в применении силы к ученику.

Поводом стало видео, которое активно распространялось в социальных сетях. На кадрах видно, как педагог во время урока применяет физическую силу к семикласснику.

По факту произошедшего следователи СКР по Башкирии возбудили уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Глава ведомства поручил начальнику регионального следственного управления Владимиру Архангельскому в кратчайшие сроки представить подробный отчет.

