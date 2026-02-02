В Алапаевске мужчина прятался от приставов в куче белья и одеял

Изначально в отношении мужчины суд вынес постановление о принудительном приводе в качестве свидетеля. Приставы выяснили, что он находится в розыске: будучи осужденным по статье 158 УК РФ, он был приговорен к работам в течение десяти месяцев с удержанием в доход государства десяти процентов. От наказания он уклонялся и к общественно-полезному труду даже не приступал.