В Алапаевске мужчина прятался от приставов в куче белья и одеял

Изначально в отношении мужчины суд вынес постановление о принудительном приводе в качестве свидетеля. Приставы выяснили, что он находится в розыске: будучи осужденным по статье 158 УК РФ, он был приговорен к работам в течение десяти месяцев с удержанием в доход государства десяти процентов. От наказания он уклонялся и к общественно-полезному труду даже не приступал.
Приставы приблизительно знали, где искать уклониста, и оказались правы: его нашли по искомому адресу спрятавшимся в куче белья и одеял.
«Поскольку мужчина пытался скрыться от приставов, в отношении него составлен протокол об административном правонарушении. Его доставили на судебное заседание, а потом передали сотрудникам ГУФСИН для помещения в ИВС», — рассказали в пресс-службе управления ФССП Свердловской области.