Жителей Приморья предупреждают о схеме мошенников через «возврат за отопление»

Уполномоченные службы настоятельно рекомендуют не переходить по сомнительным ссылкам в подобных сообщениях, не звонить по указанным в них номерам и никому не сообщать реквизиты карт, коды из смс и пароли. Для проверки любой информации о платежах за ЖКУ следует обращаться напрямую в свою управляющую компанию или расчетный центр через официальные и проверенные каналы связи.