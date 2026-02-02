Ричмонд
Жителей Приморья предупреждают о схеме мошенников через «возврат за отопление»

Жителей края предупреждают о схеме обмана через фальшивые страницы.

Источник: Комсомольская правда

В Приморском крае зафиксирована массовая рассылка мошеннических смс-сообщений и электронных писем. Злоумышленники якобы от лица управляющих компаний, ЕИРЦ или ЖКХ, сообщают жителям о положенном им возврате 3200 рублей за переплату по отоплению в январе.

Для получения положенной суммы получателей просят перейти по ссылке и подтвердить свои личные и банковские данные. Однако эта ссылка ведет на фишинговый сайт, созданный для кражи конфиденциальной информации.

Специалисты предупреждают: переход по ссылке и ввод данных может привести к потере средств с банковских карт или к открытию доступа на портал «Госуслуги».

Уполномоченные службы настоятельно рекомендуют не переходить по сомнительным ссылкам в подобных сообщениях, не звонить по указанным в них номерам и никому не сообщать реквизиты карт, коды из смс и пароли. Для проверки любой информации о платежах за ЖКУ следует обращаться напрямую в свою управляющую компанию или расчетный центр через официальные и проверенные каналы связи.