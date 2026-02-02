Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Администратор сауны в Кузбассе не признала вину по делу о гибели подростков

Администратор сауны в Прокопьевске не признала вину по уголовному делу о гибели пяти несовершеннолетних при пожаре.

Источник: Аргументы и факты

Администратор сауны в Прокопьевске в Кемеровской области, где при пожаре погибли пятеро подростков, не признала вину по уголовному делу. Это было озвучено в Центральном районном суде Кемерова.

«Вину обвиняемая не признала, но по обстоятельствам дала показания», — сказал следователь на заседании, где решается вопрос о заключении женщины под стражу.

Администратором частной сауны является 36-летняя Елена Селищева, ей вменяется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Задержали женщину накануне.

Следствие установило, что сауна работала с нарушением требований противопожарной безопасности. Сегодня, 2 февраля, органы Следственного комитета РФ сообщили о задержании владельца заведения и его брата.

Пожар в сауне в городе Прокопьевск произошел в субботу, 31 января. Пятеро подростков погибли, еще одному удалось спастись. По некоторым данным, компания молодых людей отмечала три дня рождения — именинникам исполнялось 16 и 17 лет.