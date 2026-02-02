В Хабаровске 10-летняя девочка попала под автобус и была госпитализирована

Авария произошла 2 февраля около полудня на Владивостокском шоссе в районе дома № 13/1. Водитель рейсового автобуса 100-го маршрута, 42-летний мужчина, двигался со стороны села Сосновка в сторону города. В это время 10-летняя девочка переходила проезжую часть в неустановленном для пешеходов месте и не убедилась, что поблизости нет машин. Как итог, автобус не успел затормозить и врезался в ребёнка.