В Хабаровске 10-летняя девочка попала под автобус и была госпитализирована

В Хабаровске 10-летняя девочка попала под автобус, пытаясь перейти дорогу вне зебры. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.
Авария произошла 2 февраля около полудня на Владивостокском шоссе в районе дома № 13/1. Водитель рейсового автобуса 100-го маршрута, 42-летний мужчина, двигался со стороны села Сосновка в сторону города. В это время 10-летняя девочка переходила проезжую часть в неустановленном для пешеходов месте и не убедилась, что поблизости нет машин. Как итог, автобус не успел затормозить и врезался в ребёнка.
Школьница получила тяжёлую травму и была госпитализирована в Краевую клиническую больницу № 2. В салоне автобуса находились два пассажира — они не пострадали.
На месте работают сотрудники районной Госавтоинспекции. Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП, опрашивают свидетелей и изучают записи видеорегистраторов. Водитель автобуса проходит проверку на состояние опьянения.