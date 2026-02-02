Россиянин умер во время пересадки волос после укола анестезии

Историю произошедшего рассказал старший брат погибшего. По его словам, родственник долго переживал из-за своей внешности и, несмотря на уговоры жены отказаться от операции, решился на пересадку волос. В течение месяца он готовился к процедуре и сдавал анализы — отклонений выявлено не было.