Омский суд арестовал подростка, планировавшего убийства в школе

Омский суд арестовал 14-летнего россиянина, поддерживавшего идеологию террористической организации «Колумбайн»* и разработавшего план преступления в школе. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе омских судов.
Подростка обвиняют в совершении преступления по статье об «участии в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической» (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ).
По версии следствия, молодой житель Омской области искал в интернете данные о деятельности «Колумбайн»* и участвовал в обсуждении ранее совершенных убийств в школах.
Кроме того, он приобрел тактические перчатки, пневматический пистолет, футболки с символикой террористической организации. Им был разработан план убийства двух и более лиц, включая учащихся и сотрудников школы, с использованием огнестрельного оружия и взрывчатки.
Напомним, именно «Колумбайн»* мог стоять за резней в пермской школе в 2018 году. Сайт KP.RU рассказывал, почему «школьные стрелки» по всему миру вдохновляются трагедией в США.
*Признана в РФ террористической и запрещенной.