Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омский суд арестовал подростка, планировавшего убийства в школе

Арестован 14-летний россиянин, поддерживавший идеологию организации «Колумбайн»*

Источник: Комсомольская правда

Омский суд арестовал 14-летнего россиянина, поддерживавшего идеологию террористической организации «Колумбайн»* и разработавшего план преступления в школе. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе омских судов.

Подростка обвиняют в совершении преступления по статье об «участии в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической» (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ).

По версии следствия, молодой житель Омской области искал в интернете данные о деятельности «Колумбайн»* и участвовал в обсуждении ранее совершенных убийств в школах.

Кроме того, он приобрел тактические перчатки, пневматический пистолет, футболки с символикой террористической организации. Им был разработан план убийства двух и более лиц, включая учащихся и сотрудников школы, с использованием огнестрельного оружия и взрывчатки.

Напомним, именно «Колумбайн»* мог стоять за резней в пермской школе в 2018 году. Сайт KP.RU рассказывал, почему «школьные стрелки» по всему миру вдохновляются трагедией в США.

*Признана в РФ террористической и запрещенной.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше