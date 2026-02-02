В Башкирии установили сумму сертификата на реабилитацию детей-инвалидов

Согласно приказу, в 2026 году его номинал составит 48 021 рубль 27 копеек. Эти деньги можно направить на организацию различных реабилитационных мероприятий для ребенка. В перечень входит лечебный массаж, физиотерапия, занятия лечебной физкультурой, консультации психолога, диагностика, коррекционная работа, упражнения для развития мелкой моторики, а также творческие и игровые занятия с терапевтическим эффектом.