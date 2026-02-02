Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии установили сумму сертификата на реабилитацию детей-инвалидов

Определен размер денежной помощи на реабилитацию детей с инвалидностью в 2026 году.

Источник: Комсомольская правда

Министерство семьи, труда и соцзащиты Башкирии установило, на какую сумму в этом году смогут рассчитывать семьи с детьми-инвалидами. На портале правовой информации республики опубликовали документ об утверждении размера финансового обеспечения для специального реабилитационного сертификата.

Согласно приказу, в 2026 году его номинал составит 48 021 рубль 27 копеек. Эти деньги можно направить на организацию различных реабилитационных мероприятий для ребенка. В перечень входит лечебный массаж, физиотерапия, занятия лечебной физкультурой, консультации психолога, диагностика, коррекционная работа, упражнения для развития мелкой моторики, а также творческие и игровые занятия с терапевтическим эффектом.

Ответственность за работу с сертификатами возложена на Республиканский центр социальной поддержки населения. Именно эта организация будет заниматься их оформлением и выдачей.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.