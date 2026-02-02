Женщина обвинила пожилого монаха в домогательствах во время обряда

Далее, как утверждает Пуи, монах стал наносить ароматическую пудру на её лоб и шею, при этом позволив себе неприемлемые прикосновения и комментарии интимного характера. Испуганная женщина покинула храм. В это время в помещении находились и другие прихожанки, ожидавшие своей очереди на благословение.