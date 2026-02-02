Смертельное ДТП на трассе «Уссури» расследуют в Приморье

Смертельное ДТП произошло на территории Надеждинского округа в районе населённого пункта Кипарисово (712 км + 130 м автодороги А-370). Сообщение об аварии поступило в дежурную часть 2 февраля в 13:10.
Автомобиль Honda Freed Spike, мчавшийся в сторону Уссурийска, врезался в тягач Shacman с контейнером на платформе. Установлено, что 50-летний автомобилист не справился с управлением, так как ехал на слишком большой скорости, в результате такой небрежности произошло столкновение легковушки с грузовиком, остановившимся у края дороги. По словам очевидцев, водитель даже не успел начать торможение.
Погибла 38-летняя пассажирка «Хонды», три человека пострадали — водитель легковушки и два других пассажира, включая годовалого младенца. Ребёнок ехал в детском удерживающем устройстве, которое, вероятно, и спасло ему жизнь.
Водитель «Хонды» имеет 28 лет стажа управления транспортными средствами, в минувшем году к ответственности за нарушения Правил дорожного движения не привлекался. Расследование продолжается.
Ограничения движения на месте автокатастрофы в настоящий момент нет. Но инспекторы ДПС в зоне аварии ещё работают.
В рамках расследования назначены судебные экспертизы. Итоговое решение будет принято по результатам проверки.