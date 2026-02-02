Смертельное ДТП на трассе «Уссури» расследуют в Приморье

Автомобиль Honda Freed Spike, мчавшийся в сторону Уссурийска, врезался в тягач Shacman с контейнером на платформе. Установлено, что 50-летний автомобилист не справился с управлением, так как ехал на слишком большой скорости, в результате такой небрежности произошло столкновение легковушки с грузовиком, остановившимся у края дороги. По словам очевидцев, водитель даже не успел начать торможение.