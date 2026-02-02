В Омской области арестовали подростка, планировавшего убийства в школе

Ранее в Санкт-Петербурге несовершеннолетний стал фигурантом уголовного дела после конфликта со сверстником. По данным следствия, подросток выстрелил из сигнального оружия в сторону знакомого, причинив ему ранения. Пострадавшего госпитализировали, возбуждено дело по статье о хулиганстве.