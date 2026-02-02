Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области арестовали подростка, планировавшего убийства в школе

Суд в Омской области арестовал 14-летнего подростка, обвиняемого в участии в террористической организации и подготовке нападения на школу.

Источник: Аргументы и факты

Суд в Омской области арестовал 14-летнего подростка, который, по данным следствия, поддерживал идеологию организации «Колумбайн»* и разработал план убийства учеников и сотрудников образовательного учреждения.

Как сообщили в объединённой пресс-службе омских судов, Тюкалинский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Подросток обвиняется по части 2 статьи 205.5 УК РФ — участие в деятельности организации, признанной в России террористической.

В суде уточнили, что несовершеннолетний житель Омской области обвиняется в поддержке террористической идеологии и подготовке преступления против учащихся и работников школы.

Ранее в Санкт-Петербурге несовершеннолетний стал фигурантом уголовного дела после конфликта со сверстником. По данным следствия, подросток выстрелил из сигнального оружия в сторону знакомого, причинив ему ранения. Пострадавшего госпитализировали, возбуждено дело по статье о хулиганстве.

* Движение признано террористическим и запрещено в России.