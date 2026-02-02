В Омской области арестовали подростка, планировавшего убийства в школе

Суд в Омской области арестовал 14-летнего подростка, который, по данным следствия, поддерживал идеологию организации «Колумбайн»* и разработал план убийства учеников и сотрудников образовательного учреждения.
Как сообщили в объединённой пресс-службе омских судов, Тюкалинский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Подросток обвиняется по части 2 статьи 205.5 УК РФ — участие в деятельности организации, признанной в России террористической.
В суде уточнили, что несовершеннолетний житель Омской области обвиняется в поддержке террористической идеологии и подготовке преступления против учащихся и работников школы.
* Движение признано террористическим и запрещено в России.