Один человек пострадал при съезде с дороги вахтового автобуса в Анапском районе

«Между хутором Нижняя Гостагайка и поселком Виноградный водитель вахтового автобуса с пассажирами из-за сильного бокового ветра и обледенения не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся», — рассказал начальник отдела Госавтоинспекции ОМВД России по городу Анапа подполковник полиции Андрей Завгородний.
В результате ДТП пострадал один человек, которому оказана, по информации пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю, вся необходимая помощь.
В полиции региона предупредили: на дороге «Новороссийск — Керчь» проходит регулярное распыление реагентов, однако сильный боковой ветер попросту сдувает его с трассы.
Поэтому правоохранители рекомендуют снижать скорость и увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта, использовать только зимнюю резину. Кроме того, грузовой транспорт и автобусы должны быть с цепями противоскольжения.
В Госавтоинспекции сообщили, что в случае осложнения ситуации в районе Анапы на автодороге будет ограничено движение. Также возможно осложнение ситуации на дорогах в соседних Славянском и Крымском районах.