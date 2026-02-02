Ричмонд
Один человек пострадал при съезде с дороги вахтового автобуса в Анапском районе

ДТП произошло в понедельник утром на дороге федерального значения А-290, ведущей к Крымскому мосту.

Источник: Российская газета

«Между хутором Нижняя Гостагайка и поселком Виноградный водитель вахтового автобуса с пассажирами из-за сильного бокового ветра и обледенения не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся», — рассказал начальник отдела Госавтоинспекции ОМВД России по городу Анапа подполковник полиции Андрей Завгородний.

В результате ДТП пострадал один человек, которому оказана, по информации пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю, вся необходимая помощь.

В полиции региона предупредили: на дороге «Новороссийск — Керчь» проходит регулярное распыление реагентов, однако сильный боковой ветер попросту сдувает его с трассы.

Поэтому правоохранители рекомендуют снижать скорость и увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта, использовать только зимнюю резину. Кроме того, грузовой транспорт и автобусы должны быть с цепями противоскольжения.

В Госавтоинспекции сообщили, что в случае осложнения ситуации в районе Анапы на автодороге будет ограничено движение. Также возможно осложнение ситуации на дорогах в соседних Славянском и Крымском районах.

