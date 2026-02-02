Усольцева, исчезнувшая в Красноярском крае, имеет задолженность перед ФССП

Ирина Усольцева, которая пропала вместе с мужем и дочерью в Красноярском крае, должна около пяти тысяч рублей за правонарушения, зафиксированные камерами дорожного движения в регионе.
— На данный период времени исполнительные производства о взыскании административных штрафов в отношении гражданки Усольцевой Ирины Владимировны находятся на исполнении, основания для их приостановления отсутствуют. Исполнительных документов по решению судов в отношении должницы на исполнении нет, — подчеркнули в УФССП, передает РИА Новости.
Ранее стало известно, что если родственники семьи Усольцевых обратятся с заявлением о признании семьи без вести пропавшей, это не повлияет на ход расследования уголовного дела. В СК добавили, что в настоящее время «работы по делу еще много».
Усольцевы пропали в районе поселка Кутурчин, когда отправились в поход в урочище «Буратинка». Что еще известно о пропаже и поисках туристов — в материале «Вечерней Москвы».