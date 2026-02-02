В Кемерово администратору сауны, где погибли люди, назначили домашний арест

Инцидент произошел в минувшую субботу в Прокопьевске. Погибли пять человек: три девушки 16 лет и двое парней — 15 и 17 лет. Еще одной удалось спастись, она не пострадала. Причина ЧП — отравление угарным газом. Владельцев заведения ищут. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.