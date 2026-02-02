Суд отправил администратора сауны в Прокопьевске под домашний арест

Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста администратору сауны в Прокопьевске Кемеровской области, где при пожаре погибли пятеро подростков.
Как передаёт корреспондент ТАСС из зала суда, соответствующее решение было принято по ходатайству следствия. Администратор является фигурантом уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Пожар произошёл в частной сауне в Прокопьевске. В результате погибли пять подростков, ещё одной девушке удалось спастись. По версии следствия, причиной смерти стало отравление угарным газом. Расследование продолжается.