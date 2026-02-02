Российскую застройщицу подозревают в хищении миллиардов у дольщиков

Представители компании в частных беседах уверяли дольщиков, что ведут работу по снятию ограничений и восстановлению строительства, однако конкретных сроков не называли. На этом фоне клиенты начали объединяться и самостоятельно проверять сделки. В ходе сверки договоров выяснилось, что одни и те же квартиры могли быть проданы нескольким семьям.