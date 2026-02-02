Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российскую застройщицу подозревают в хищении миллиардов у дольщиков

В столице Дагестана — Махачкале — задержана учредитель строительной компании, которую подозревают в масштабном обмане дольщиков, сообщает телеграм-канал Baza со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В столице Дагестана — Махачкале — задержана учредитель строительной компании, которую подозревают в масштабном обмане дольщиков, сообщает телеграм-канал Baza со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Речь идет о женщине, которая в 2021 году стала учредителем компании, работавшей на рынке жилищного строительства. Фирма заявляла о возведении 11 жилых комплексов в разных районах республики и активно привлекала покупателей на стадии котлована.

По данным источников, компания выстроила агрессивную схему продаж. Было нанято сразу несколько десятков риелторов, которые реализовывали квартиры в еще недостроенных домах. В социальных сетях, в том числе в телеграм-канале, регулярно публиковались отчеты о ходе работ и визуализации будущих объектов.

Покупатели ориентировались на рендеры, презентации и обещанные сроки. Деньги вносились заранее, после чего клиенты ожидали начала или завершения строительства. Со временем у застройщика возникли проблемы с разрешительной документацией — ряд разрешений на строительство был отозван.

Представители компании в частных беседах уверяли дольщиков, что ведут работу по снятию ограничений и восстановлению строительства, однако конкретных сроков не называли. На этом фоне клиенты начали объединяться и самостоятельно проверять сделки. В ходе сверки договоров выяснилось, что одни и те же квартиры могли быть проданы нескольким семьям.

После обращений в полицию 16 января подозреваемая была задержана. В МВД сообщили, что обязательства по множеству договоров не были исполнены, а полученные от граждан средства, по предварительным данным, расходовались по усмотрению учредителя компании.

В настоящее время полиция продолжает сбор информации о пострадавших. Уже более недели жители массово приходят в отделения, предоставляя договоры и платежные документы. По предварительным данным, число обманутых дольщиков превышает тысячу человек.

Окончательная сумма ущерба и точное количество потерпевших пока устанавливаются. При этом местные активисты утверждают, что общий объем обязательств застройщика может достигать 5 млрд рублей.

Читайте также: Обвиняемый в трех убийствах 30-летней давности россиянин ушел на СВО.