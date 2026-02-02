Адвокаты жертв Эпштейна потребовали удалить сайт с документами по его делу

Юристы, как отмечается, указывают на то, что в публикуемых материалах содержатся неотредактированные имена жертв и другая информация, благодаря которой можно установить их личности. По словам адвокатов, за последние пару суток, после обнародования новых документов, они сообщили властям о тысячах недочетов при их редактировании, которые в итоге затронули около 100 потерпевших.