Адвокаты жертв Эпштейна потребовали удалить сайт с документами по его делу

Адвокаты жертв американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальных преступлениях, потребовали удалить сайт, на котором Минюст США публикует документы по его делу, сообщает телеканал ABC.
Юристы, как отмечается, указывают на то, что в публикуемых материалах содержатся неотредактированные имена жертв и другая информация, благодаря которой можно установить их личности. По словам адвокатов, за последние пару суток, после обнародования новых документов, они сообщили властям о тысячах недочетов при их редактировании, которые в итоге затронули около 100 потерпевших.
Телеканал уточняет, что адвокаты обратились с требованием о «немедленном удалении» сайта к двум федеральным судьям в Нью-Йорке.
Ранее заместитель генпрокурора США Тодд Бланш сообщал об удалении Минюстом страны части связанных с Эпштейном документов, ссылаясь на необходимость защиты личных данных потерпевших. Информировалось, что министерство получило обращения от жертв финансиста и их адвокатов с просьбой изъять материалы по ним из публичного доступа. Ведомство заверяло, что позже документы вернут к публикации, но уже с изъятыми сведениями.