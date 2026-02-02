Закрутило: полоцкий подросток попал в реанимацию после катания на тюбинге

По данным Минздрава Беларуси на 8 января, с начала зимнего сезона с травмами из-за катания на тюбингах в учреждения здравоохранения обратились более 200 взрослых и детей. Травматологи предупреждают: самые опасные травмы у детей — из-за тюбингов.