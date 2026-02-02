Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Закрутило: полоцкий подросток попал в реанимацию после катания на тюбинге

МИНСК, 2 фев — Sputnik. Следственный комитет Беларуси сообщил об очередном случае серьезного травмирования человека при катании на тюбинге, на этот раз жертвой неуправляемой «плюшки» стал полоцкий подросток.

Источник: Sputnik.by

«По предварительным данным, 1 февраля в Полоцке 12‑летний мальчик катался на тюбинге с горки. Первый спуск прошел без происшествий, однако во время второго тюбинг закрутило, и ребенок столкнулся с деревом», — сказано в Telegram-канале СК.

Отмечается, что траекторию движения тюбинга, чтобы тот не угодил в дерево, пытался изменить отец подростка, но избежать удара не удалось.

«В настоящее время мальчик в тяжелом состоянии находится в реанимации, ему оказывается необходимая медицинская помощь», — рассказали в СК.

На месте происшествия работала следственно‑оперативная группа. Проведен осмотр, зафиксирована следовая картина, назначена судебно‑медицинская экспертиза.

В Следственном комитете подчеркнули, что склон, на котором был тяжело травмирован подросток, не предназначен для катания на тюбингах.

По данным Минздрава Беларуси на 8 января, с начала зимнего сезона с травмами из-за катания на тюбингах в учреждения здравоохранения обратились более 200 взрослых и детей. Травматологи предупреждают: самые опасные травмы у детей — из-за тюбингов.