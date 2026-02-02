Закрутило: полоцкий подросток попал в реанимацию после катания на тюбинге

«По предварительным данным, 1 февраля в Полоцке 12‑летний мальчик катался на тюбинге с горки. Первый спуск прошел без происшествий, однако во время второго тюбинг закрутило, и ребенок столкнулся с деревом», — сказано в Telegram-канале СК.
Отмечается, что траекторию движения тюбинга, чтобы тот не угодил в дерево, пытался изменить отец подростка, но избежать удара не удалось.
«В настоящее время мальчик в тяжелом состоянии находится в реанимации, ему оказывается необходимая медицинская помощь», — рассказали в СК.
На месте происшествия работала следственно‑оперативная группа. Проведен осмотр, зафиксирована следовая картина, назначена судебно‑медицинская экспертиза.
В Следственном комитете подчеркнули, что склон, на котором был тяжело травмирован подросток, не предназначен для катания на тюбингах.
По данным Минздрава Беларуси на 8 января, с начала зимнего сезона с травмами из-за катания на тюбингах в учреждения здравоохранения обратились более 200 взрослых и детей. Травматологи предупреждают: самые опасные травмы у детей — из-за тюбингов.