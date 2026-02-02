Администратора «‎сауны смерти» в Кузбассе отправили под домашний арест

Суд рассмотрел ходатайство следствия, которое настаивало на заключении обвиняемой под стражу. Однако по итогам заседания суд принял более мягкое решение. Как следует из материалов дела, администратор и собственники сауны являлись ответственными за обеспечение пожарной безопасности, но предоставили помещение группе из шести подростков, где впоследствии произошёл пожар.
Трагедия случилась 31 января 2026 года. В сауне отмечала тройной день рождения компания из шести несовершеннолетних, из которых выжить удалось лишь одной девушке. Ещё одного подростка спасла мама. По версии следствия, администратор допустила подростков в заведение без сопровождения взрослых, не проконтролировала температурный режим и дважды подбрасывала в печь дрова и уголь, что привело к усилению горения. Селищевой предъявлено обвинение по части 3 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более человек.
