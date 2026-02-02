Ричмонд
Суд в Омской области арестовал подростка, который планировал убийства учеников школы

Суд в Омской области арестовал 14-летнего подростка, который планировал убийства учеников и сотрудников школы с использованием взрывчатки и оружия. Об этом в понедельник, 2 февраля, сообщили в объединенной пресс-службе омских судов.

Уточняется, что несовершеннолетний поддерживал идеологию «Колумбайн»*.

— Кроме того, им были приобретены тактические перчатки, пневматический пистолет, футболки с символикой террористической организации, а также разработан план для совершения с использованием огнестрельного оружия и взрывчатого вещества убийства двух и более лиц из числа учащихся и сотрудников образовательного учреждения, — передает Telegram-канал пресс-службы.

Семиклассник устроил поножовщину в лицее в Нижнекамске. Сначала он ранил уборщицу, затем взорвал несколько петард в коридоре учебного заведения и выстрелил из сигнального устройства. Главное об этом происшествии — в материале «Вечерней Москвы».

*Движение, признанное террористическим и запрещенным в РФ.