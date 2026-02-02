Суд в Омской области арестовал подростка, который планировал убийства учеников школы

— Кроме того, им были приобретены тактические перчатки, пневматический пистолет, футболки с символикой террористической организации, а также разработан план для совершения с использованием огнестрельного оружия и взрывчатого вещества убийства двух и более лиц из числа учащихся и сотрудников образовательного учреждения, — передает Telegram-канал пресс-службы.