В Воронеже пятеро мужчин похитили двух подростков ради денег

Ленинский райсуд Воронежа отправил в СИЗО пятерых мужчин, подозреваемых в похищении детей по предварительному сговору и вымогательстве денег с применением насилия.
Инцидент произошел 19 декабря 2025 года в Коминтерновском районе. Около восьми часов вечера у торгового центра «Воронежский рынок» группа взрослых похитила двоих несовершеннолетних, отвезла их в загородный клуб «Адмирал». Там у подростков вымогали деньги. Подозреваемые угрожали несовершеннолетним несколько часов, причинив им физический вред. Около полуночи потерпевшие сдались, а похитители в четыре часа утра сняли со счетов подростков в общей сложности 180 тыс рублей.
— Несовершеннолетним причинили физический вред и значительный финансовый ущерб: со счета одного сняли 30 тыс, а со счета другого — 150 тыс рублей. Суд заключил подозреваемых под стражу, — сообщили в Ленинском райсуде.
Похитителям грозит до 12 лет лишения свободы.