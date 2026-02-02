Ричмонд
В Воронеже пятеро мужчин похитили двух подростков ради денег

Ленинский райсуд Воронежа заключил под стражу подозреваемых в похищении двоих детей.

Источник: Комсомольская правда

Ленинский райсуд Воронежа отправил в СИЗО пятерых мужчин, подозреваемых в похищении детей по предварительному сговору и вымогательстве денег с применением насилия.

Инцидент произошел 19 декабря 2025 года в Коминтерновском районе. Около восьми часов вечера у торгового центра «Воронежский рынок» группа взрослых похитила двоих несовершеннолетних, отвезла их в загородный клуб «Адмирал». Там у подростков вымогали деньги. Подозреваемые угрожали несовершеннолетним несколько часов, причинив им физический вред. Около полуночи потерпевшие сдались, а похитители в четыре часа утра сняли со счетов подростков в общей сложности 180 тыс рублей.

— Несовершеннолетним причинили физический вред и значительный финансовый ущерб: со счета одного сняли 30 тыс, а со счета другого — 150 тыс рублей. Суд заключил подозреваемых под стражу, — сообщили в Ленинском райсуде.

Похитителям грозит до 12 лет лишения свободы.