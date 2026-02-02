В Воронеже пятеро мужчин похитили двух подростков ради денег

Инцидент произошел 19 декабря 2025 года в Коминтерновском районе. Около восьми часов вечера у торгового центра «Воронежский рынок» группа взрослых похитила двоих несовершеннолетних, отвезла их в загородный клуб «Адмирал». Там у подростков вымогали деньги. Подозреваемые угрожали несовершеннолетним несколько часов, причинив им физический вред. Около полуночи потерпевшие сдались, а похитители в четыре часа утра сняли со счетов подростков в общей сложности 180 тыс рублей.