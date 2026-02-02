В Махачкале задержали учредителя стройкомпании за хищение до пяти миллиардов рублей

В Махачкале задержали учредителя строительной компании AR-Group Хадижат Гаджиеву, которую подозревают в хищении средств дольщиков на сумму до пяти миллиардов рублей. По данным Baza, компания с 2021 года возводила 11 жилых комплексов в Дагестане и продавала квартиры в недостроенных домах, публикуя отчеты со строек.
Клиенты, привлеченные рендерами и обещаниями, вкладывали деньги, но со временем у компании начали аннулировать разрешения на строительство. В частных разговорах представители AR-Group уверяли дольщиков, что работы продолжатся, однако конкретных сроков не называли.
Разобравшись, пострадавшие выяснили, что одни и те же квартиры продавались нескольким семьям одновременно. Они обратились в полицию, и 16 января Гаджиева была задержана. По данным МВД, собранные средства она тратила по собственному усмотрению, а обещания по договорам не выполнялись.
Сейчас полиция собирает информацию о пострадавших. Уже более тысячи человек предоставили свои договоры. Точная сумма ущерба уточняется, но местные активисты уверены, что Гаджиева должна около пяти миллиардов рублей, передает Telegram-канал.
В октябре прошлого года суд заочно арестовал бывшего совладельца «Промсвязьбанка» Алексея Ананьева. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Ананьев мог похитить миллионы у одной из коммерческих структур. Это не первое уголовное дело для мужчины. В 2017-м он вместе с братом за несколько часов вывел из «Промсвязьбанка» более 87 миллиардов рублей и сбежал за границу. С тех пор родственников обвинили в 15 преступлениях. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этой истории.