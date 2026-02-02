В Махачкале задержали учредителя стройкомпании за хищение до пяти миллиардов рублей

В октябре прошлого года суд заочно арестовал бывшего совладельца «Промсвязьбанка» Алексея Ананьева. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Ананьев мог похитить миллионы у одной из коммерческих структур. Это не первое уголовное дело для мужчины. В 2017-м он вместе с братом за несколько часов вывел из «Промсвязьбанка» более 87 миллиардов рублей и сбежал за границу. С тех пор родственников обвинили в 15 преступлениях. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этой истории.