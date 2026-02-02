Ещё один человек умер после пожара на ТЭЦ-3 в Хабаровске

Пострадавший при пожаре на ТЭЦ-3 в Хабаровске умер в больнице, число погибших увеличилось до трех. Об этом ТАСС (16+) сообщили в следственном управлении СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
«В больнице скончался еще один человек — ожоги», — сообщили в следственном управлении.
Напомним, днём 29 января в одном из корпусов ТЭЦ-3 загорелась деревянная обрешетка кровли на площади 15 кв. м, также тлела обшивка на площади 100 кв. м, что вызвало сильное задымление. Двое рабочих подрядной организации погибли, еще двое были доставлены в больницу, один из них после отказался от госпитализации.
По предварительным данным, на крыше проводились работы. Два рабочих подрядной организации погибли, ещё один доставлен в медицинское учреждение.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Как сообщало ИА AmurMedia, инцидент не повлиял на электро- и теплоснабжение потребителей.