Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ещё один человек умер после пожара на ТЭЦ-3 в Хабаровске

Таким образом, число погибших увеличилось до трех.

Источник: AmurMedia

Пострадавший при пожаре на ТЭЦ-3 в Хабаровске умер в больнице, число погибших увеличилось до трех. Об этом ТАСС (16+) сообщили в следственном управлении СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

«В больнице скончался еще один человек — ожоги», — сообщили в следственном управлении.

Напомним, днём 29 января в одном из корпусов ТЭЦ-3 загорелась деревянная обрешетка кровли на площади 15 кв. м, также тлела обшивка на площади 100 кв. м, что вызвало сильное задымление. Двое рабочих подрядной организации погибли, еще двое были доставлены в больницу, один из них после отказался от госпитализации.

По предварительным данным, на крыше проводились работы. Два рабочих подрядной организации погибли, ещё один доставлен в медицинское учреждение.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА AmurMedia, инцидент не повлиял на электро- и теплоснабжение потребителей.