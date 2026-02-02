Стали известны подробности гибели подростка внутри танка в парке Якутска

По результатам проверки установлено, что 20 января двое девятиклассников в дневное время пришли на территорию парка и, интересуясь военной техникой, проникли внутрь выставочного танка через люк запасного выхода в днище корпуса. Внутри одного из подростков придавило подвижной деталью, в результате чего он получил смертельные травмы.