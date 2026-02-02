Ричмонд
Стали известны подробности гибели подростка внутри танка в парке Якутска

Прокуратура Якутии установила нарушения при эксплуатации выставочного танка, где погиб школьник на территории парка «Россия — моя история».

Источник: Аргументы и факты

Подросток погиб после того, как его придавило подвижной деталью внутри выставочного танка на территории парка «Россия — моя история» в Якутске, сообщили в прокуратуре Республики Саха (Якутия).

По результатам проверки установлено, что 20 января двое девятиклассников в дневное время пришли на территорию парка и, интересуясь военной техникой, проникли внутрь выставочного танка через люк запасного выхода в днище корпуса. Внутри одного из подростков придавило подвижной деталью, в результате чего он получил смертельные травмы.

В прокуратуре отметили, что трагедия стала возможной из-за нарушений при эксплуатации экспоната. В частности, люк запасного выхода не был приварен, имелся свободный доступ к технике, отсутствовало специальное ограждение, а также не был обеспечен должный контроль за выставочным объектом.

По итогам проверки прокуратура внесла представление директору музейного комплекса «Моя история». Ход расследования уголовного дела по части 1 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности — находится на контроле надзорного ведомства.

Кроме того, в целях недопущения подобных случаев предостережения о недопустимости нарушений закона объявлены директору Якутской кадетской школы-интерната и директору Дирекции парков и общественных пространств, на территориях которых размещены экспонаты военной техники.

Ранее сообщалось, что погибшему школьнику было 16 лет. По предварительным данным, он проник в боевое отделение танка через нижний люк. На место происшествия выезжали спасатели и бригада скорой помощи, однако подросток скончался до прибытия медиков. Следственные органы продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.