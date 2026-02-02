ФСБ предотвратила теракт в Крыму, который готовил смертник по заданию Украины

— Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и Севастополю в отношении И. Кринова возбуждено уголовное дело. Фигурант будет объявлен в международный розыск, задержан и привлечен к уголовной ответственности в соответствии с российским законодательством, — передает сообщение пресс-службы РИА Новости.