ФСБ предотвратила теракт в Крыму, который готовил смертник по заданию Украины

Предотвращен теракт в административном здании УФСБ в Крыму, который готовил использовавшийся втемную смертник по заданию спецслужб Украины. Об этом в понедельник, 2 февраля, сообщили в ФСБ.

— Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и Севастополю в отношении И. Кринова возбуждено уголовное дело. Фигурант будет объявлен в международный розыск, задержан и привлечен к уголовной ответственности в соответствии с российским законодательством, — передает сообщение пресс-службы РИА Новости.

Уточняется, что куратор связался с Криновым в Telegram. Ему сказали занести в здание управления ФСБ аудиоколонку с записью звука для выявления «предателей».

До этого в Санкт-Петербурге задержали агента спецслужб Украины, планировавшего убийство российского военнослужащего. Мужчина действовал по указанию запрещенной в России украинской террористической организации.

Сотрудники ФСБ также задержали троих жителей Свердловской области по подозрению в подготовке теракта на железной дороге. Задержанные самостоятельно связались со стороной противника через мессенджер Telegram.