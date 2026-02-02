Ричмонд
ФСБ РФ предотвратила теракт в здании УФСБ по Республике Крым и Севастополю

Агент украинских спецслужб представился сотрудником ФСБ.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт в здании УФСБ по Республике Крым и Севастополю. Атаку организовали украинские спецслужбы. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Как сообщается, представитель сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ССО ВСУ) связался с одним из жителей Крыма через мессенджер. Он представился сотрудником ФСБ и призвал поступить на службу в органы безопасности.

В виде проверочного задания кандидат должен был пронести в здание управления портативную аудиоколонку с функцией записи. Это нужно было якобы для выявления «предателей» в спецслужбе.

Накануне в Санкт-Петербурге сотрудниками ФСБ было предотвращено покушение на российского военнослужащего. Украинский агент поджидал военного у дома. С собой у злоумышленника был пистолет Макарова.