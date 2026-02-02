Администратор сауны в Прокопьевске заявила, что спасла девушку на пожаре

Елена Селищева, администратор частной сауны в Прокопьевске, в которой 31 января погибли пять подростков, в суде заявила, что помогла спасти девушку. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Центральный районный суд Кемерово.
На вопрос судьи о том, она ли спасла девушку, Селищева ответила утвердительно. Адвокат Селищевой, Кристина Исакова, предоставила дополнительные сведения. Она сообщила, что администратор сауны открыла дверь и кричала, призывая подростков покинуть помещение.
«Все меры, которые Селищева могла предпринять, не подвергая опасности свою жизнь, были предприняты. На её крик откликнулась одна девочка, которая смогла выбраться наружу. Остальные, вероятно, не услышали её или направились к другой двери», — рассказала юрист.
В понедельник Центральный районный суд города Кемерово рассматривает вопрос о мере пресечения для 36-летней Елены Селищевой, администратора сауны, где в результате пожара погибли пять подростков, одной девушке удалось спастись.