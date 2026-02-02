В Крыму предотвратили теракт в административном здании УФСБ

Силовики предотвратили теракт в административном здании управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
По данным ведомства, теракт готовился при координации спецслужб Украины. В качестве исполнителя был использован мужчина, который не знал о готовящемся преступлении и фактически использовался как смертник.
Как сообщили в ФСБ, представитель сил специальных операций ВС Украины связался с жителем Крыма через мессенджер, представившись сотрудником ФСБ, и предложил ему якобы поступить на службу в органы безопасности. В качестве «проверочного задания» мужчине поручили пронести в административное здание портативную аудиоколонку с функцией записи.
При прибытии на контрольно-пропускной пункт мужчина был досмотрен и задержан. В колонке находилось замаскированное самодельное взрывное устройство осколочно-фугасного действия с одним килограммом взрывчатого вещества иностранного производства, электродетонатором и поражающими элементами. Устройство должно было быть приведено в действие самим исполнителем.
По данным ФСБ, в случае подрыва погибли бы как сотрудники территориального органа безопасности, так и сам мужчина. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на теракт, содействии террористической деятельности и незаконном обороте взрывчатых веществ. Он будет объявлен в международный розыск.
Ранее ФСБ сообщала о предотвращении теракта в Санкт-Петербурге. По данным Центра общественных связей ведомства, был задержан сторонник запрещённой в России украинской террористической организации, который по заданию спецслужб Украины планировал покушение на российского военнослужащего. У задержанного изъяли пистолет Макарова с глушителем и боеприпасами. Как уточнили в ФСБ, подозреваемый установил контакт с вербовщиком через мессенджер, получил оружие и проводил подготовку к нападению. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о причастности к деятельности террористической организации.