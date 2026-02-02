В Крыму предотвратили теракт в административном здании УФСБ

Ранее ФСБ сообщала о предотвращении теракта в Санкт-Петербурге. По данным Центра общественных связей ведомства, был задержан сторонник запрещённой в России украинской террористической организации, который по заданию спецслужб Украины планировал покушение на российского военнослужащего. У задержанного изъяли пистолет Макарова с глушителем и боеприпасами. Как уточнили в ФСБ, подозреваемый установил контакт с вербовщиком через мессенджер, получил оружие и проводил подготовку к нападению. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о причастности к деятельности террористической организации.