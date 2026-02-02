В Крыму предотвращен теракт против сотрудников ФСБ — задержан «смертник»

«После того, как мужчина прибыл на КПП, он был досмотрен и задержан сотрудниками ФСБ России. При нем обнаружено закамуфлированное под аудиоколонку самодельное взрывное устройство осколочно-фугасного действия, состоящее из одного килограмма взрывчатого вещества иностранного производства, электродетонатора и поражающих элементов в виде шариков подшипников, срабатывающее при активации непосредственным исполнителем», — говорится в сообщении.