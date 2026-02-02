В Крыму предотвращен теракт против сотрудников ФСБ — задержан «смертник»

По данным ведомства, представитель сил спецопераций ВСУ связался с жителем Крыма через мессенджер, представился сотрудником ФСБ России и предложил поступить на службу в органы безопасности. В качестве проверочного задания кандидату необходимо было занести в здание УФСБ России по Крыму и Севастополю портативную аудиоколонку с функцией записи, якобы для выявления «предателей» в спецслужбе.
«После того, как мужчина прибыл на КПП, он был досмотрен и задержан сотрудниками ФСБ России. При нем обнаружено закамуфлированное под аудиоколонку самодельное взрывное устройство осколочно-фугасного действия, состоящее из одного килограмма взрывчатого вещества иностранного производства, электродетонатора и поражающих элементов в виде шариков подшипников, срабатывающее при активации непосредственным исполнителем», — говорится в сообщении.
Спланировавшие теракт представители украинских спецслужб рассчитывали на то, что подрыв взрывного устройства привел бы к гибели не только сотрудников ФСБ, но и самого исполнителя, который и не подозревал о своей роли «смертника».
Сотрудники ФСБ установили личность организатора теракта. Им оказался сотрудник отдельного центра специального назначения группы «Юг» ССО ВСУ. Он зарегистрирован в Краматорске (временно подконтрольный Киеву город в ДНР) и в настоящее время проживает по известному ФСБ России адресу в Одессе с супругой и малолетним ребенком.
В августе прошлого года злоумышленник через мошеннические схемы уже привлекал жительницу Волгоградской области в качестве «живой бомбы» для передачи сотрудникам ФСБ России в Симферополе православной иконы с закамуфлированным в ней взрывным устройством. Террористический акт был предотвращен.
В отношении сотрудника ССО возбуждено уголовное дело. Фигурант будет объявлен в международный розыск, задержан и привлечен к уголовной ответственности в соответствии с российским законодательством, отметили в силовом ведомстве.
В Крыму в августе прошлого года задержали жительницу Волгоградской области, которая пыталась совершить теракт в здании Управления ФСБ по Крыму и Севастополю с помощью взрыва вмонтированной в икону самодельной бомбы. Мощность взрывчатки составляла один килограмм в тротиловом эквиваленте. Механизм срабатывал при поступлении на него кодового сигнала. Теракт удалось предотвратить.