В Омской области водитель на встречке спровоцировал аварию с тремя авто

Предварительно установлено, что 55-летний мужчина, находившийся за рулём Toyota, выехал на встречную полосу, а затем столкнулся с КамАЗом и Honda. С травмами разной степени тяжести с места аварии в больницу доставили водителя Toyota, а также 23-летнего водителя Honda и его пассажиров — 46-летнюю женщину и 17-летнюю девушку.