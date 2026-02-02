В Омской области водитель на встречке спровоцировал аварию с тремя авто

В понедельник, 2 февраля, в Омской области произошло ДТП с участием трёх автомобилей. Сообщение об аварии поступило в дежурную часть ОМВД России по Азовскому району в 07:40. Инцидент случился в районе 32 километра дороги «Омск — Одесское».
Предварительно установлено, что 55-летний мужчина, находившийся за рулём Toyota, выехал на встречную полосу, а затем столкнулся с КамАЗом и Honda. С травмами разной степени тяжести с места аварии в больницу доставили водителя Toyota, а также 23-летнего водителя Honda и его пассажиров — 46-летнюю женщину и 17-летнюю девушку.
Окончательно причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе проверки.