Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области водитель на встречке спровоцировал аварию с тремя авто

Инцидент случился в районе 32 километра дороги «Омск — Одесское».

Источник: Om1 Омск

В понедельник, 2 февраля, в Омской области произошло ДТП с участием трёх автомобилей. Сообщение об аварии поступило в дежурную часть ОМВД России по Азовскому району в 07:40. Инцидент случился в районе 32 километра дороги «Омск — Одесское».

Предварительно установлено, что 55-летний мужчина, находившийся за рулём Toyota, выехал на встречную полосу, а затем столкнулся с КамАЗом и Honda. С травмами разной степени тяжести с места аварии в больницу доставили водителя Toyota, а также 23-летнего водителя Honda и его пассажиров — 46-летнюю женщину и 17-летнюю девушку.

Окончательно причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе проверки.