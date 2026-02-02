Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Кубани арестовывают компании по иску к экс-депутату Вороновскому

20 компаний арестовывают приставы на Кубани по делу экс-депутата Вороновского.

Источник: Комсомольская правда

На Кубани арестовывают компании по иску Генпрокуратуры РФ к экс-депутату Госдумы Анатолию Вороновскому. Это почти 20 аффилированных дорожно-строительных организаций региона.

Генпрокуратура РФ подала иск об обращении в доход государства активов Вороновского, Дорошенко и Карпенко. Всего в исковом заявлении 30 ответчиков и 19 третьих лиц. С 2016 года, по данным из документов, ответчики получили не менее 2,8 млрд рублей коррупционным путем.

Судебные приставы арестовывают компании, которые занимаются строительством и ремонтом дорог. Их учредителем является депутат Заксобрания региона Александр Карпенко, пишет РИА Новости. Генпрокуратура РФ требует обратить в доход государства доли в уставных капиталах организаций, их движимое и недвижимое имущество.