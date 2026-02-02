На Кубани арестовывают компании по иску к экс-депутату Вороновскому

На Кубани арестовывают компании по иску Генпрокуратуры РФ к экс-депутату Госдумы Анатолию Вороновскому. Это почти 20 аффилированных дорожно-строительных организаций региона.
Генпрокуратура РФ подала иск об обращении в доход государства активов Вороновского, Дорошенко и Карпенко. Всего в исковом заявлении 30 ответчиков и 19 третьих лиц. С 2016 года, по данным из документов, ответчики получили не менее 2,8 млрд рублей коррупционным путем.
Судебные приставы арестовывают компании, которые занимаются строительством и ремонтом дорог. Их учредителем является депутат Заксобрания региона Александр Карпенко, пишет РИА Новости. Генпрокуратура РФ требует обратить в доход государства доли в уставных капиталах организаций, их движимое и недвижимое имущество.