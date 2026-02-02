На Кубани арестовывают компании по иску к экс-депутату Вороновскому

Генпрокуратура РФ подала иск об обращении в доход государства активов Вороновского, Дорошенко и Карпенко. Всего в исковом заявлении 30 ответчиков и 19 третьих лиц. С 2016 года, по данным из документов, ответчики получили не менее 2,8 млрд рублей коррупционным путем.