В Новосибирске суд вынес приговор по делу о продаже 52 фальшивых купюр

Центральный районный суд Новосибирска 2 февраля вынес приговор по делу о продаже оперативникам ФСБ 52 поддельных стодолларовых купюр. Олега Голдырева признали виновным в изготовлении фальшивой валюты с целью сбыта и хранении поддельных банкнот в крупном размере. Об этом сообщил корреспондент КП-Новосибирск из зала суда.
Суд назначил ему три года колонии общего режима и штраф 200 тысяч рублей. Меру пресечения изменили — мужчину взяли под стражу прямо в зале суда.
Второй фигурант дела, владелец типографии Вячеслав Брюханов, до приговора не дожил — он умер в октябре 2024 года во время заседания в Новосибирском облсуде.