В Новосибирске суд вынес приговор по делу о продаже 52 фальшивых купюр

Центральный районный суд Новосибирска 2 февраля вынес приговор по делу о продаже оперативникам ФСБ 52 поддельных стодолларовых купюр. Олега Голдырева признали виновным в изготовлении фальшивой валюты с целью сбыта и хранении поддельных банкнот в крупном размере. Об этом сообщил корреспондент КП-Новосибирск из зала суда.