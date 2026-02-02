Ричмонд
В Новосибирске суд вынес приговор по делу о продаже 52 фальшивых купюр

Виновнику дали три года общего режима и штраф 200 тысяч рублей, под стражу взяли в зале суда.

Источник: Комсомольская правда

Центральный районный суд Новосибирска 2 февраля вынес приговор по делу о продаже оперативникам ФСБ 52 поддельных стодолларовых купюр. Олега Голдырева признали виновным в изготовлении фальшивой валюты с целью сбыта и хранении поддельных банкнот в крупном размере. Об этом сообщил корреспондент КП-Новосибирск из зала суда.

Суд назначил ему три года колонии общего режима и штраф 200 тысяч рублей. Меру пресечения изменили — мужчину взяли под стражу прямо в зале суда.

Второй фигурант дела, владелец типографии Вячеслав Брюханов, до приговора не дожил — он умер в октябре 2024 года во время заседания в Новосибирском облсуде.