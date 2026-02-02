В Омской области подростка арестовали за подготовку теракта в школе

Следователи выяснили, что подросток, являясь сторонником идеологии признанного террористическим и запрещенного в РФ движения «Колумбайн*», принимал участие в обсуждениях ранее совершенных массовых убийств в школах. Он купил тактические перчатки, пневматический пистолет и футболки с символикой организации. Отмечается, что также он разработал план «для совершения с использованием огнестрельного оружия и взрывчатого вещества убийства двух и более лиц из числа учащихся и сотрудников образовательного учреждения».