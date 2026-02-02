Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области подростка арестовали за подготовку теракта в школе

В Омской области арестовали подростка, планировавшего теракт в школе.

Источник: РИА "Новости"

ОМСК, 2 фев — РИА Новости. Суд в Омской области арестовал школьника, который планировал совершить теракт в учебном заведении, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе омских судов.

Следователи выяснили, что подросток, являясь сторонником идеологии признанного террористическим и запрещенного в РФ движения «Колумбайн*», принимал участие в обсуждениях ранее совершенных массовых убийств в школах. Он купил тактические перчатки, пневматический пистолет и футболки с символикой организации. Отмечается, что также он разработал план «для совершения с использованием огнестрельного оружия и взрывчатого вещества убийства двух и более лиц из числа учащихся и сотрудников образовательного учреждения».

«Тюкалинский городской суд Омской области вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу несовершеннолетнему, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса “участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической”, — сообщили в пресс-службе.

Школьник арестован до 28 марта. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, ему 14 лет, школа находится в Тюкалинском районе.

*Запрещенное в России террористическое движение.