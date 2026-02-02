Из-за схода с рельсов вагонов в Кировской области задерживаются 20 поездов

В Кировской области из-за схода с рельсов вагонов грузового поезда задерживаются 20 поездов дальнего следования. Об этом в понедельник, 2 февраля, сообщили в пресс-службе «Федеральной пассажирской компании» (ФПК). По данным компании, инцидент повлиял на движение нескольких поездов, часть из которых пришлось направить по измененным маршрутам.
Среди пострадавших поездов оказались рейсы из Владивостока и Северобайкальска в Москву, а также поезда из Кировa, Нового Уренгоя, Воркуты и Ижевска в ряд городов. В ФПК уточнили, что девять поездов следуют по альтернативным маршрутам, чтобы минимизировать задержки.
Компания отметила, что сотрудники поездных бригад оказывают пассажирам всестороннюю помощь, включая сопровождение и информирование о ситуации. При этом в вагонах поддерживается комфортная температура и обеспечен необходимый уровень обслуживания.
ФПК подчеркнула в Telegram-канале, что следит за ситуацией и принимает меры для восстановления движения поездов в обычном режиме. Пассажиры могут рассчитывать на поддержку персонала и соблюдение стандартов безопасности во время задержек.
Ряд электричек МЖД также задерживаются из-за погодных условий. Специалисты принимают все меры для ввода электричек в график.