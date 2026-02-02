Из-за схода с рельсов вагонов в Кировской области задерживаются 20 поездов

Среди пострадавших поездов оказались рейсы из Владивостока и Северобайкальска в Москву, а также поезда из Кировa, Нового Уренгоя, Воркуты и Ижевска в ряд городов. В ФПК уточнили, что девять поездов следуют по альтернативным маршрутам, чтобы минимизировать задержки.