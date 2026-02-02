Ричмонд
Полиция Краснодара разыскивает мужчину, избившего собаку в лифте

В Краснодаре ищут мужчину, избившего свою собаку в лифте.

Источник: Аргументы и факты

По информации пресс-службы УМВД по городу, в полицию сообщили об избиении собаки в лифте многоквартирного дома.

Прибыв на место, правоохранители выяснили, в какой квартире живет владелец собаки, однако дверь им никто не открыл. Квартира оказалась съемной. Судя по видеокадрам, животное было наказано за то, что справило нужду в лифте.

По факту произошедшего в многоэтажном доме на улице Восточно-Кругликовской проводится доследственная проверка. В рамках проверки устанавливается местонахождение мужчины. По ее окончании действиям хозяина собаки дадут правовую оценку.