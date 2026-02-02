В поселке Тайцы подросток избил водителя «скорой»

Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, в поселке Тайцы 1 февраля молодой человек напал на 50-летнего сотрудника скорой помощи, который прибыл на вызов к железнодорожной платформе в составе бригады. На месте поймали 15-летнего девятиклассника из деревни Александровка.