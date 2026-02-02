Ричмонд
В Англии просителя убежища обвинили в похищении подростка и изнасилованиях

В британском графстве Оксфордшир просителя убежища, разъезжающего на велосипеде, обвинили в похищении подростка и трех изнасилованиях.

Проситель убежища из Афганистана, 39-летний Наджибулла Араб, обвиняется в трех изнасилованиях и похищении девочки-подростка в городе Уонтидж в Британии, материал из The Sun перевел aif.ru.

Как выяснили правоохранители, мужчина разъезжал по улицам городка на велосипеде, он преследовал женщин и девушек, заставлял их забежать в переулок, где насиловал.

Среди его жертв — девочка-подросток, ее возраст не раскрывается, кроме того, Араб обвиняется в ее похищении, также мужчина надругался над 20-летней девушкой и 30-летней женщиной.

По словам старшего инспектора, возглавляющего расследование, Стюарта Мэй, Араб «не указал свою этническую принадлежность, когда был задержан полицией».

Сейчас он содержится под стражей, вскоре он предстанет перед судом Высокого Уикома.

«Хорошо, что мы произвели арест, но я бы по-прежнему призывал общественность делиться любой информацией, которая может помочь нашему расследованию, ведь это действительно важно», — подытожил Мэй.

Ранее стало известно, что в Британии число сексуальных преступлений достигло рекордного значения.

