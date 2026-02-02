Ричмонд
В Ленинградской области ликвидировали узел связи украинских мошенников

С. -ПЕТЕРБУРГ, 2 фев — РИА Новости. В Ленинградской области ликвидировали узел связи украинских мошенников, откуда россиянам ежедневно поступало не менее пяти тысяч звонков, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Источник: © РИА Новости

«В арендованных квартирах в городе Мурино и в деревне Новое Девяткино задержаны двое пособников — неработающая 20-летняя девушка, приехавшая из Псковской области, и ее 28-летний знакомый, перебравшийся из Республики Калмыкия», — говорится в заявлении.

С августа прошлого года злоумышленники сотрудничали с мошенническими колл-центрами на Украине, обеспечивая работу так называемых сим-боксов. Эти устройства позволяли звонить из-за границы, скрывая местоположение абонента.

Для конспирации они меняли съемные квартиры каждые три-четыре дня. За работу им платили криптовалютой в эквиваленте 12 тысяч рублей в день на человека.

При обысках у них изъяли 19 телефонов с перепиской и указаниями от кураторов, более 3,5 тысячи сим-карт, а также оборудование узла связи.

Полиция установила причастность задержанных к 50 уголовным делам, возбужденным как в Петербурге и Ленинградской области, так и в других регионах.

Преступников арестовали. Они проходят по статьям о мошенничестве и незаконном использовании средств связи.