В Крыму браконьер застрелил косулю в запретный период

Мужчина застрелил европейскую косулю в то время, когда охота запрещена.
Ущерб природе оценили в 200 тысяч рублей. У браконьера изъяли тушу животного и гладкоствольное ружье.
Дело передано в суд. Нарушителю грозит запрет на охоту и выплата компенсации за нанесенный вред.
С начала 2026 года, уточнили в ведомстве, инспекторы выявили 47 нарушений охотничьего законодательства в Крыму, три из них — случаи незаконной охоты с уничтожением животных.
Ранее мы писали, что глава региона Сергей Аксенов подписал указ о временном ограничении всех видов охоты в Добровских охотничьих угодьях Симферопольского района.