Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму браконьер застрелил косулю в запретный период

Инцидент произошел на территории общедоступного охотничьего угодья.

Мужчина застрелил европейскую косулю в то время, когда охота запрещена.

Ущерб природе оценили в 200 тысяч рублей. У браконьера изъяли тушу животного и гладкоствольное ружье.

Дело передано в суд. Нарушителю грозит запрет на охоту и выплата компенсации за нанесенный вред.

С начала 2026 года, уточнили в ведомстве, инспекторы выявили 47 нарушений охотничьего законодательства в Крыму, три из них — случаи незаконной охоты с уничтожением животных.

Ранее мы писали, что глава региона Сергей Аксенов подписал указ о временном ограничении всех видов охоты в Добровских охотничьих угодьях Симферопольского района.

Узнать больше по теме
Сергей Аксенов: биография и жизненный путь главы Крыма
В сентябре 2024 года политика избрали на пост главы Республики Крым третий раз подряд. Собрали основное из биографии Сергея Аксенова: информацию о его детстве, карьере и работе на должности главы Крыма.
Читать дальше