В Ленинградской области ликвидировали узел связи украинских мошенников

«В арендованных квартирах в городе Мурино и в деревне Новое Девяткино стражами порядка задержаны двое пособников украинских мошенников — неработающая 20-летняя девушка, приехавшая в Северную столицу из Псковской области, и ее 28-летний знакомый, перебравшийся в Петербург из республики Калмыкия», — говорится в сообщении.
По данным оперативников, с августа 2025 года молодые люди сотрудничали с мошенническими колл-центрами на территории Украины, обеспечивая работу так называемых сим-боксов (аппаратно-программных комплексов, предназначенных для пропуска телефонного трафика). Эти устройства позволяли совершать звонки из-за границы, скрывая реальное местоположение звонившего.
При этом ежедневно через созданный в Ленобласти узел связи проходило не менее 5 тысяч мошеннических звонков. На данный момент установлена причастность задержанных к 50 уголовным делам, возбужденным как в Петербурге и Ленобласти, так и в других регионах России.
Как отмечают в ГУМВД, задержанные с целью конспирации переезжали из одной съемной квартиры в другую каждые 3−4 дня. За свою «работу» они получали вознаграждение в криптовалюте в эквиваленте 12 тысяч рублей в день на человека.
При обысках изъяты, в частности, 19 телефонов с перепиской и указаниями от кураторов, более 3,5 тысяч sim-карт, а также оборудование узла связи.
Уголовные дела возбуждены по статьям о мошенничестве (часть 3 статьи 159 УК РФ), а также о незаконном использовании средств связи (часть 3 статьи 274.3 УК РФ). Фигуранты заключены под стражу, добавили в региональном главке МВД.