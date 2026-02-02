Жительница Новосибирской области незаконно прописала чужого отца в квартире сына

Две жительницы Ордынского района Новосибирской области получили условные сроки за фиктивную регистрацию человека и подстрекательство к нарушению закона. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
Суд установил, что одна женщина попросила другую фиктивно прописать ее отца по определенному адресу, хотя он там проживать не собирался. Обвиняемая, действуя по предварительной договоренности, незаконно подала заявление о регистрации чужого отца по месту пребывания в квартире своего несовершеннолетнего сына.
Обе женщины признаны виновными. Одной назначено условное наказание в виде 1 года лишения свободы с испытательным сроком 1 год, другой — 10 месяцев условно с тем же испытательным сроком. Приговор еще не вступил в законную силу.