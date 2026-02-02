Жительница Новосибирской области незаконно прописала чужого отца в квартире сына

Суд установил, что одна женщина попросила другую фиктивно прописать ее отца по определенному адресу, хотя он там проживать не собирался. Обвиняемая, действуя по предварительной договоренности, незаконно подала заявление о регистрации чужого отца по месту пребывания в квартире своего несовершеннолетнего сына.