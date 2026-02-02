За неделю калининградцы перевели мошенникам более 12,7 млн рублей

Жертвами злоумышленников также стали: пенсионерка из поселка Голубево, жительница Гурьевского района, пожилой мужчина из Калининграда и еще двое пенсионеров. Последние под предлогом заработка на обмене криптовалюты лишились сотен тысяч рублей, которые они долго откладывали.