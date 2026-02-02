За неделю калининградцы перевели мошенникам более 12,7 млн рублей

Калининградцы продолжают попадаться на уловки мошенников. Только за минувшую неделю жители региона под влиянием обмана перевели аферистам более 12,7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Больше всех потеряла пенсионерка из Калининграда. Поверив лжесотрудникам Центрального банка и правоохранительных органов, она перевела на «безопасный счет» больше 4,5 млн рублей.
Аналогичным способом обманут был заведующий отделением одной из больниц — он перевел преступникам свыше 2,5 млн рублей.
Жертвами злоумышленников также стали: пенсионерка из поселка Голубево, жительница Гурьевского района, пожилой мужчина из Калининграда и еще двое пенсионеров. Последние под предлогом заработка на обмене криптовалюты лишились сотен тысяч рублей, которые они долго откладывали.