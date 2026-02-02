Суд в Москве рассмотрит дело о пожаре, в котором погибла женщина

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении москвича, который поджег квартиру на 3-й Гражданской улице в столице. В результате возгорания погибла соседка обвиняемого. Материалы дела направили в суд. Об этом в понедельник, 2 февраля, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Москве.