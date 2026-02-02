Суд в Москве рассмотрит дело о пожаре, в котором погибла женщина

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении москвича, который поджег квартиру на 3-й Гражданской улице в столице. В результате возгорания погибла соседка обвиняемого. Материалы дела направили в суд. Об этом в понедельник, 2 февраля, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Москве.
— Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, — рассказали в Telegram-канале ведомства.
Трагедия произошла в сентябре прошлого года. Тогда мужчина был пьян и решил поджечь скатерть, на которую разлил бензин. В квартире произошел пожар. От отравления угарным газом скончалась женщина, проживавшая этажом выше. Мужчину задержали, он признал вину в преступлении.
Ранее суд арестовал другого фигуранта дела о поджоге. Мужчина распивал алкоголь с приятелями в квартире в Дмитрове. Между ними произошла ссора, в ходе которой злоумышленник зарезал знакомых. Затем он поджег квартиру и скрылся.