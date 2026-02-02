ФСБ предотвратила теракт с использованием смертника в Крыму

Как установило следствие, представители Сил специальных операций ВСУ вышли на жителя Крыма через Telegram. Они представились сотрудниками ФСБ и предложили мужчине «поступить на службу», а в качестве проверочного задания «кандидату» поручили занести в здание управления портативную аудиоколонку. Его уверили что устройство оснащено функцией записи и необходимо для выявления «предателей» внутри спецслужбы.