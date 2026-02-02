ФСБ предотвратила теракт с использованием смертника в Крыму

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли попытку подрыва административного здания ведомства в Крыму и Севастополе. Организаторами диверсии выступили украинские спецслужбы, которые использовали местного жителя втемную, не сообщая ему о реальных целях задания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
Как установило следствие, представители Сил специальных операций ВСУ вышли на жителя Крыма через Telegram. Они представились сотрудниками ФСБ и предложили мужчине «поступить на службу», а в качестве проверочного задания «кандидату» поручили занести в здание управления портативную аудиоколонку. Его уверили что устройство оснащено функцией записи и необходимо для выявления «предателей» внутри спецслужбы.
Мужчина был задержан на контрольно-пропускном пункте во время досмотра. Выяснилось, что под видом колонки он нес мощное самодельное взрывное устройство осколочно-фугасного действия. Бомба содержала 1 кг взрывчатки иностранного производства и была начинена поражающими элементами — шариками от подшипников.
В ЦОС ФСБ подчеркнули: взрыв должен был произойти, когда фигурант окажется внутри здания. Таким образом, кураторы планировали не только совершить теракт, но и избавиться от самого исполнителя.
На текущий момент подозреваемый задержан, правоохранительные органы продолжают устанавливать все обстоятельства подготовки преступления.