Смертельная вечеринка: со дня трагедии в Новосибирске прошло 6 лет

Организатор печально известного вечера признал вину лишь частично.
В ночь на 2 февраля 2020 года в Академгородке состоялась вечеринка, итог которой оказался трагичным — из-за обрушения кровли погибла молодая девушка и пострадали пять человек. Сиб.фм вспомнил обстоятельства происшествия, случившегося 6 лет назад.
Что было 6 лет назад?
Ночью с 2 на 3 февраля в новосибирском Академгородке на складе строительных материалов, который стоял на балансе ФГУП «ЖКХ ННЦ» была организована гаражная вечеринка.
Приблизительно в 3:30 кровля склада и пристройки обрушилась под весом скопившегося снега, вес которого не выдержали поперечные балки каркаса из дерева. В результате случившегося погибла 22-летняя студентка НГМУ, еще пять гостей вечеринки получили ушибы и другие травмы.
Как стало позже известно в суде из экспертизы, девушка скончалась в больнице от последствий переохлаждения. Также эксперты отметили травмы на теле погибшей — закрытые переломы и ушибы мягких тканей.
Гостей вечера организаторы Данил Одинцов и Антон Шматов искали через социальные сети. Уточним, что после случившегося о новых развлекательных событиях мужчины в своем аккаунте больше не сообщали.
На каком складе была вечеринка?
Согласно информации «Контур. Фокуса», с середины 2020 года унитарное предприятие больше не работает — оно было реорганизовано в ФБГУ «Жилищно-коммунальное управление Новосибирского научного центра». Позже — в ФГБУ «Академия комфорта», учредителем которого числится Министерство науки и высшего образования РФ.
За аренду помещения заместитель директора предприятия Владимир Понуровский получил 15 000 рублей от Антона Шматова — одного из организаторов злополучной вечеринки.
Кто ответил за случившееся?
Приговор обвиняемым в причастности к трагедии на складе был вынесен осенью 2022 года. Организаторов вечеринки судили по статье 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Шматов и Одинцов получили наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима сроком на полтора года, но позже суд изменил наказание на принудительные работы на тот же срок с удержанием 10% от зарплаты.
Замдиректора предприятия Владимира Понуровского судили по двум статьям Уголовного Кодекса РФ — 286 (превышение должностных полномочий) и 293 (халатность). Ему суд назначил два с половиной года лишения свободы условно, а также на два года запретил занимать должности на госслужбе и в учреждениях ЖКХ.
Также с потерпевших взыскали полтора миллиона рублей — по 700 000 рублей с каждого из организаторов вечеринки и 100 000 рублей с Владимира Понуровского.
Позже, в 2023 году, приговор по делу попытались обжаловать — апелляцию рассмотрели в областном суде. В итоге было решено зачесть Антону Шматову в срок отбытия наказания время под домашним арестом и содержания под стражей.
Напомним, что организаторы вечеринки также были финалистами Зимней школы Академпарка, в рамках которой собрали трехколесное транспортное средство для движения в управляемом заносе.