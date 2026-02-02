Смертельная вечеринка: со дня трагедии в Новосибирске прошло 6 лет

Приговор обвиняемым в причастности к трагедии на складе был вынесен осенью 2022 года. Организаторов вечеринки судили по статье 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Шматов и Одинцов получили наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима сроком на полтора года, но позже суд изменил наказание на принудительные работы на тот же срок с удержанием 10% от зарплаты.