Следственный комитет России займется делом об убийстве казахстанской судьи

Известно, что председатель СК Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о том, что в Москве могут находиться люди, причастные к убийству.
На сайте комитета отмечено, что поводом для проверки стал новостной сюжет в эфире российского телеканала, посвященный убийству Сайлыбаевой.
«К ее убийству могут быть причастны свекровь и бывший супруг, которые, возможно, скрылись в Москве после возбуждения уголовного дела в Германии. В связи с этим родители погибшей обратились к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. По доводам сюжета следственными органами СК России по городу Москве организована процессуальная проверка», — говорится в публикации за 1 февраля 2026 года.
10 июня 2024 года в МИД РК сообщили, что полиция Германии ищет пропавшую казахстанку Айгуль Сайлыбаеву. 17 июня стало известно, что ее тело с признаками насильственной смерти нашли в пластиковом мешке на окраине города. 13 ноября 2025 года вице-министр внутренних дел Санжар Адилов рассказал новые подробности по делу.