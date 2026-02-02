Следственный комитет России займется делом об убийстве казахстанской судьи

«К ее убийству могут быть причастны свекровь и бывший супруг, которые, возможно, скрылись в Москве после возбуждения уголовного дела в Германии. В связи с этим родители погибшей обратились к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. По доводам сюжета следственными органами СК России по городу Москве организована процессуальная проверка», — говорится в публикации за 1 февраля 2026 года.