Бастрыкин поручил доложить о деле по убийству беременной экс-судьи в Германии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад после сообщений о том, что подозреваемые в убийстве беременной женщины в Германии якобы могут находиться в Москве. Об этом в воскресенье, 1 февраля, сообщили в ведомстве.
Столичный СК уже проводит проверку. Руководитель Главного следственного управления СК по Москве Дмитрий Беляев должен доложить Бастрыкину о ходе проверки, а исполнение поручения контролируется в центральном аппарате ведомства, передает Telegram-канал СК.
Летом 2024 года в Германии была убита судья из Казахстана Айгуль Сайлыбаева, находившаяся на седьмом месяце беременности. Следствие считает, что к преступлению причастна свекровь Наталья Донцова, однако родственники погибшей уверены, что ключевую роль сыграл муж Айгуль — Александр.
Айгуль пропала в начале июня 2024 года. Почти сразу исчезла и ее свекровь, которая не участвовала в поисках. Родные женщины прилетели в Германию и вместе с волонтерами искали ее 12 дней. Тело Айгуль нашли в водосточной канаве, завернутым в пакет и сложенным в чемодан. Личность подтвердили по ДНК, экспертиза показала, что она была беременна.