Бастрыкин поручил доложить о деле по убийству беременной экс-судьи в Германии

Айгуль пропала в начале июня 2024 года. Почти сразу исчезла и ее свекровь, которая не участвовала в поисках. Родные женщины прилетели в Германию и вместе с волонтерами искали ее 12 дней. Тело Айгуль нашли в водосточной канаве, завернутым в пакет и сложенным в чемодан. Личность подтвердили по ДНК, экспертиза показала, что она была беременна.