В Омской области спасли мужчину, попавшего в оптическую ловушку в заказнике

«Человек попал в своеобразную оптическую ловушку, — объясняет инспектор. — Выйдя на открытую местность, он увидел огни нескольких сел. Ярче других светился районный центр Оконешниково, до которого было около 28 км. Подумав, что это не его направление, он развернулся и поехал в противоположную сторону, еще больше удаляясь от дома».