В Омской области спасли мужчину, попавшего в оптическую ловушку в заказнике

В Омской области охотинспекторы спасли заблудившегося в заказнике «Степной» местного жителя.

Источник: РИА "Новости"

С сообщением о пропаже родственника в управление по охране животного мира минприроды Омской области обратились встревоженные жители села Алексеевское. Они рассказали, что сельчанин отправился в тридцатиградусные морозы на лошади искать сбежавшего жеребенка. Сначала он выходил на связь, но потом телефон замолчал.

«Мы сразу незамедлительно согласовали вопрос с руководством, заправили снегоходы и приступили к поискам. Я привлек коллегу — инспектора отдела охотничьего хозяйства Николая Степанова. Времени на раскачку не было: пять часов по итогу верхом на лошади в такой мороз и ветер — это серьезное испытание для человека», — рассказал госинспектор Михаил Зезюля.

Опытному Зезюле удалось обнаружить и распутать сложный, петляющий след.

«Человек попал в своеобразную оптическую ловушку, — объясняет инспектор. — Выйдя на открытую местность, он увидел огни нескольких сел. Ярче других светился районный центр Оконешниково, до которого было около 28 км. Подумав, что это не его направление, он развернулся и поехал в противоположную сторону, еще больше удаляясь от дома».

Спустя три часа поисков сельчанина нашли живым и передали родственникам. Оказалось, что сенсорный экран его телефона на сильном морозе замерз и перестал реагировать на касания. Мужчину отогрели и напоили горячим чаем.