Блогерше Лерчек отдали ключи от Rolls-Royce из-за плесени в салоне

Блогерше Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, вернули ключи от ее автомобиля Rolls-Royce Cullinan. Причиной такого решения стала плесень, которая образовалась в салоне машины. Об этом в понедельник, 2 февраля, сообщил адвокат Лерчек Олег Бадма-Халгаев.
— Две пары ключей от Rolls-Royce вернули, в машине было открыто окно и она стала плесневеть, мы объяснили следователю, что, если машина будет в ненадлежащем виде, мы будем предъявлять иск о возмещении ремонта этого автомобиля, — передает слова адвоката РИА Новости.
При изъятии иномарки следователи попросили Лерчек открыть окно в автомобиле. Это было нужно, потому что «бывали случаи, когда ключи блокировали и не могли открыть машину».
Ранее суд вынес приговор фигуранту дела о выводе 250 миллионов рублей за границу Роману Вишняку. Бывший бизнес-партнер Лерчек проведет за решеткой 2,5 года. Его также оштрафовали на полмиллиона.